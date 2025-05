Lautaro Martinez torna per la finale! Le ultime sui recuperi – Sky

Simone Inzaghi e la sua squadra torneranno ad allenarsi nel pomeriggio ad Appiano Gentile nel Media-Day. Lautaro Martinez torna in gruppo, non è l’unico. Le ultime sull’Inter da Sky Sport.

RECUPERO – Lautaro Martinez finalmente torna in gruppo per allenarsi con i compagni. Oggi pomeriggio, dopo la conferenza stampa e le parole dei protagonisti, l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile e comincerà a preparare la partita più importante dell’anno. Mancano appena cinque giorni alla finale di Champions League contro il Psg e il Toro ha seguito con calma il programma di recupero previsto dallo staff medico. Non gioca e non si allena in gruppo dall’ultima sfida con il Barcellona, è tornato in panchina con il Como ma non è stato utilizzato per precauzione.

Lautaro Martinez ed altri due: i recuperi dell’Inter!

GLI ALTRI – Assieme a Lautaro Martinez anche Piotr Zielinski e Benjamin Pavard hanno dato l’ok per allenarsi. Entrambi hanno superato infortuni, rispettivamente un affaticamento e un problema alla caviglia. Il francese dovrebbe addirittura giocare titolare in finale e riprendersi il posto lasciato nelle ultime settimane a Yann Bisseck. Zielinski invece sarà un’opzione a gara in corso e dovrà dare tutto ciò che non ha dato finora con la maglia dell’Inter.