Lautaro Martinez esagerato! Thuram si accende: le pagelle in Salernitana-Inter

Lautaro Martinez entra e cambia la partita in ventisette minuti realizzando ben quattro gol. Thuram si accende al suo ingresso, mentre a Davy Klaassen manca ancora i ritmi partita. Di seguito le pagelle dei giocatori nerazzurri in Salernitana-Inter secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter ritrova subito la vittoria dopo lo scivolone in casa con il Sassuolo e lo fa nel migliore dei modi, realizzando ben quattro gol, tutti fatti da Lautaro Martinez che dal suo ingresso (dopo il 55′) cambia letteralmente la partita. È senza dubbio lui il migliore in campo (voto 9). La squadra soffre inizialmente, ma nella ripresa dilaga e i cambi di mister Simone Inzaghi sono tutti giusti (voto 7 per lui). Sommer non rischia praticamente nulla, quinto clean-sheet in sette giornate, cancellato al VAR anche la rete di Legowski: voto 6 per il portiere. La difesa è tutta sufficiente: Pavard sempre pulito negli interventi, de Vrij soffre più degli altri, ma copre bene. Acerbi sostituisce Bastoni, ma non ha la stessa gamba. Molto bene Denzel Dumfries, che si fa trovare libero e sul finale ruba anche un pallone sanguinoso: voto 7 per lui. In ripresa Nicolò Barella dopo un primo tempo complicato, alla fine trova anche l’assist vincente: voto 6,5. Positivo anche l’ingresso di Kristjan Asllani ed Henrikh Mkhitaryan, entrambi cambiano marcia. Fatica Hakan Calhanoglu: Martegani gli sta addosso e nel primo tempo si fa anche ammonire: 6. Alexis Sanchez gioca titolare e lavora sulla trequarti, ma poi si spegne poco a poco: voto 6. Discorso diverso per Marcus Thuram, che si accende all’ingresso di Lautaro Martinez confezionando subito un assist: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno