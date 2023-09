Lautaro Martinez: «Thuram? Contento di giocare con lui! Qui in Spagna…»

Lautaro Martinez è pronto per Real Sociedad-Inter, partita in programma domani (mercoledì) alle 21 e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del capitano nerazzurro a Inter TV dopo essere intervenuto anche in conferenza stampa insieme a Inzaghi

NUOVO FEELING – Lautaro Martinez è concentratissimo in vista di Real Sociedad-Inter: «Giocare in Spagna? L’ultima gara che abbiamo giocato qui è stata contro il Barcellona, ma noi dobbiamo pensare di fare sempre il nostro lavoro, cercando di proporre un buon calcio. Thuram? Lui è un ragazzo giovane ed è in un campionato nuovo. Però devo dire che si lascia aiutare e che ci dà sempre una grande mano. Ha qualità e forza e sono molto contento di giocare con lui».

CHANCE – Lautaro Martinez prosegue parlando delle possibilità di fare di nuovo bene in Champions League: «Se possiamo arrivare ancora in finale? Siamo una squadra che ha tanti giocatori nuovi. Sono contento per il lavoro che stiamo facendo. La squadra lavora come sempre ha fatto, dandosi come obiettivo quello di puntare a traguardi importanti. Stiamo lavorando bene e sono soddisfatto di come abbiamo iniziato questa stagione. La Real Sociedad è una squadra che mostra sempre grinta e aggressività ed ha ottimi giocatori. Servirà fare una gara attenta, lavorando bene sugli spazi».

FASCIA – Lautaro Martinez per finire parla della sua nuova investitura: «Cosa provo alla prima stagione da Capitano? Il rapporto è sempre lo stesso, cerco di dare una mano all’Inter. Imparo qualcosa da tutti ogni giorno, da ogni compagno. Sono contento perché stiamo lavorando come questa maglia merita. Sono felicissimo di essere all’Inter e di difendere la maglia e questi tifosi».