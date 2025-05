Lautaro Martinez si testa a Como per il Psg: il suo minutaggio! – CdS

L’Inter ritrova a Como Lautaro Martinez ma non subito dall’inizio. Il capitano, out dal 6 maggio col Barcellona, è stato convocato. Inzaghi gli darà dei minuti da mettere sulle gambe, in vista della madre di tutte le partite: la finale di Champions League contro il Psg.

RIECCOLO – Oggi Como ma a comandare e Monaco e in particolare la finale di Champions League contro il Psg. Stasera l’Inter sarà ospite al Sinigaglia per vincere e pregare (c’è Napoli-Cagliari in contemporanea). Ma la testa è già proiettata alla partita più importante dell’anno: quella che si terrà tra otto giorni esatti a Monaco di Baviera. Lì ci sarà anche Lautaro Martinez. Il centravanti e capitano argentino ha smaltito l’elongazione e Inzaghi lo ha nuovamente convocato. A Como partirà dalla panchina, per poi entrare a partita in corso per mettere minuti sulle gambe. Il minutaggio? Dipende anche dall’andamento della partita del Sinigaglia e di quella del Diego Armando Maradona. Lo stesso vale per gli altri big che siederanno in panchina.

Lautaro Martinez proiettato a Monaco per la partita dell’anno

OBIETTIVI – Sarà comunque importante mettere minuti sulle gambe per Lautaro Martinez. Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, l’argentino non vede l’ora di giocare la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Dopo la cocente delusione di Istanbul, adesso quella coppa vorrà alzarla. E portare a casa la quarta Champions League dell’Inter darebbe allo stesso Toro la possibilità di giocarsi concretamente la vittoria del Pallone d’Oro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia