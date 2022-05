Lautaro Martinez: «Testa alla Juventus, sarà difficile. Milan? Loro costretti»

Lautaro Martinez intervistato da Rai Sport si dice concentrato in vista di questo finale di stagione tra Serie A e soprattutto la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

TESTA AL CAMPO – Lautaro Martinez è concentrato per questo finale di stagione, soprattutto per la finale di Coppa Italia: «Sono concentrato sul campo e sull’obiettivo che abbiamo in campionato dato che mancano due partite importanti e la finale di Coppa Italia che è molto importante. Pressione Milan? Non sono nella loro testa, però sicuramente per andare avanti dovranno vincere dato che adesso siamo noi primi. In Coppa Italia mia aspetto una partita dura, dobbiamo essere pronti a far male. Trentasette tiri significa che stiamo facendo bene però dobbiamo chiudere prima le partite. La Juventus è una squadra che attacca con tanti uomini quindi meglio concludere prima».