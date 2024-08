Lautaro Martinez subito dal 1′? Le indicazioni in ottica Genoa-Inter

Poco più di quarantotto ore a Genoa-Inter e c’è attesa per capire se Lautaro Martinez sarà titolare al Ferraris. In collegamento da Appiano Gentile nell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista Barzaghi fa sapere quali siano le indicazioni sul Toro.

TUTTO PRONTO O QUASI – Genoa-Inter sarà la prima giornata di Serie A, con entrambe le squadre che ci arrivano con qualche mancanza. Soprattutto per gli indisponibili, perché da Albert Gudmundsson da una parte a Piotr Zielinski dall’altra ci saranno degli assenti. E la novità di questo pomeriggio è che – lato Simone Inzaghi – rischia di esserci una defezione in più. Ma intanto capitan Lautaro Martinez sta lavorando da poco più di una settimana, cercando di forzare i tempi per poter giocare sabato. Anche perché, con Marko Arnautovic e Mehdi Taremi appena recuperati, è impensabile anche solo ipotizzare di rilanciare l’imbarazzante Joaquin Correa.

Lautaro Martinez gioca Genoa-Inter? Le sensazioni a -2

L’ANTIVIGILIA – Matteo Barzaghi, su Sky Sport, dà i dubbi di Inzaghi per Genoa-Inter: «Piotr Zielinski e Stefan de Vrij lavorano ancora a parte. In dubbio c’è anche Kristjan Asllani, che ha un affaticamento muscolare e sarà valutato domani alla vigilia, dopo l’ultimo allenamento. C’è ancora un po’ di tempo ma Inzaghi sta preparando un esordio non semplice, per i rientri dei nazionali scaglionati. Questo ha permesso di non poter provare la formazione, con Lautaro Martinez che non ha giocato neanche un minuto nel precampionato. Però adesso è pronto per giocare e si candida per una maglia da titolare assieme a Marcus Thuram».