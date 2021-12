Lautaro Martinez sta meglio, titolare contro il Real Madrid? – CdS

Inzaghi dopo aver recuperato de Vrij e Kolarov (vedi articolo), nel corso dell’allenamento di ieri ha ricevuto buoni segnali anche da Lautaro Martinez, che potrebbe giocare titolare domani contro il Real Madrid.

DA TITOLARE – Lautaro Martinez dovrebbe aver smaltito l’affaticamento che lo ha costretto a stare in panchina all’Olimpico contro la Roma. Oggi, nel corso della rifinitura, Inzaghi farà ulteriori verifiche per capire le reali possibilità di vederlo in campo da titolare contro il Real Madrid in coppia con Edin Dzeko. Anche Ivan Perisic in allenamento ha accusato un po’ di stanchezza.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.