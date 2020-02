Lautaro Martinez squalificato? Lukaku pronto per la doppietta – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Lukaku non soffre l’assenza di Lautaro Martinez. Anzi, senza l’argentino è abituato a segnare doppiette.

PRONTO ANCHE DA SOLO – Inter-Milan vedrà Lukaku senza il suo gemello. Ma il 9 è pronto. A Udine l’assenza di Lautaro Martinez l’ha esaltato. Anzi, a voler essere precisi in questa stagione nelle 3 partite in cui Romelu Lukaku non ha avuto al suo fianco il Toro, ha sempre segnato una doppietta. E’ successo domenica scorsa alla Dacia Arena, ma anche in casa contro il Genoa nell’ultima gara del 2019 (4-0; l’ex Racing era squalificato) e nel match di Coppa Italia contro il Cagliari (4-1; l’argentino era in panchina per scelta tecnica). Big Rom, insomma, ha dimostrato di non aver paura ad assumersi le sue responsabilità: lui è capace di compensare l’assenza del suo partner d’attacco che tanto è migliorato rispetto al passato campionato e che domenica sconterà la seconda e ultima giornata di stop inflittagli dal Giudice Sportivo. Fermo restando che stavolta il Gigante avrà al suo fianco un Sanchez voglioso di confermare la bella prestazione di Udine e non Esposito.