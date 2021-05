Lautaro Martinez, squalifica in Supercoppa Italiana? Il rischio si abbassa

Lautaro Martinez ieri è stato ammonito sotto diffida e oggi, inevitabilmente, è scattata la squalifica (vedi articolo). Adesso bisognerà capire se la prima gara utile sarà la Supercoppa Italiana Inter-Juventus o la prima di Serie A 2021-2022, ma è probabile che sia quest’ultima opzione.

QUANDO LA SCONTA? – L’Inter doveva evitare di prendere ammonizioni coi diffidati, o espulsioni, per non mettere a rischio la Supercoppa Italiana. Il giallo l’ha preso Lautaro Martinez, che salterà quindi la prima gara utile della prossima stagione. Il torneo in gara secca, che sarà assegnato nella partita Inter-Juventus, “conta” a livello disciplinare come partita di Serie A, quindi tutte le sanzioni del campionato valgono anche per la Supercoppa Italiana e viceversa. Per Lautaro Martinez, così come per il bianconero Weston McKennie, si attendono le date ufficiali della prossima stagione per capire qualcosa. Ma già oggi sono arrivate indicazioni per fortuna rassicuranti in tal senso.

RISCHIO BASSO – Stamattina Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato in radio e ha toccato il tema della Supercoppa Italiana, annunciando che sarà in Arabia Saudita (vedi articolo). Più per contratto che per reale volontà, a quanto pare, ma ci sono dei vincoli da rispettare quindi giusto così. Il fatto che si giochi lì dovrebbe escludere la possibilità che sia a Ferragosto, viste le temperature. Più facile sia a dicembre o gennaio, come nei precedenti appuntamenti all’estero. Lautaro Martinez e McKennie, dunque, dovrebbero scontare la squalifica nella prima giornata del prossimo campionato, risultando eventualmente disponibili in Supercoppa Italiana. Un vantaggio in più in vista della partita, per la quale adesso si attende la data ufficiale. Che la situazione cambi e finisca a loro svantaggio è ormai complicato, a breve dovrebbe uscire il calendario. Ma per Lautaro Martinez (salvo cessione) il prossimo campionato all’Inter inizierà una giornata più tardi.