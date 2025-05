Lautaro Martinez, speranze per Inter-Barcellona? Entità e tempi dell’infortunio

Simone Inzaghi può sperare di riavere a disposizione Lautaro Martinez per Inter-Barcellona? Facciamo il punto sull’infortunio dell’attaccante argentino dopo l’esito degli esami medici.

L’INFORTUNIO – L’Inter torna da Barcellona con il petto gonfio d’orgoglio per la prestazione coraggiosa e il risultato positivo ottenuto nel primo round della semifinale di Champions League. Non tutto, però, sorride ai nerazzurri, che si portano dietro il fardello dell’infortunio di Lautaro Martinez. Il capitano, che nei minuti finali del primo tempo ha accusato un problema alla coscia sinistra, non ha potuto terminare la gara europea, restando in panchina per tutti i secondi 45′. Tanta l’apprensione per le condizioni dell’argentino, che in questo finale di stagione serve come il pane a Simone Inzaghi. A partire, ovviamente, da Inter-Barcellona di martedì prossimo. Ci si chiede, infatti, se riuscirà a rientrare in tempo per l’appuntamento della semifinale di ritorno.

Lautaro Martinez, quante chance di rivederlo in Inter-Barcellona? Il quadro sull’infortunio

ENTITÀ – Questa mattina Lautaro Martinez è stato sottoposto agli esami medici strumentali per conoscere nel dettaglio l’entità dell’infortunio. Da poco il club nerazzurro ha diramato una nota ufficiale che rivela maggiori dettagli sulle condizioni dell’argentino. Il termine “elongazione” spazza via le paura di un’eventuale lesione. Il problema fisico del capitano dell’Inter, infatti, risulta di media entità.

TEMPI DI RECUPERO – Solitamente, di fronte a questo tipo di infortuni, i calciatori hanno bisogno all’incirca di una settimana per guarire e rientrare a disposizione. Con l’impegno di Inter-Barcellona fissato di rosso sul calendario per martedì sera, quindi, le speranze in casa nerazzurra possono restare vive. Resiste, infatti, la speranza di poter rivedere Lautaro Martinez in panchina per il ritorno della semifinale di Champions League. Tutto, ovviamente, dipenderà dai progressi dell’attaccante e da come il muscolo reagirà al lavoro di recupero che verrà effettuato tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Come informato dal club, infatti, le condizioni dell’argentino verrà rivalutate di giorno in giorno.