Lautaro Martinez meno brillante, una serata opaca in Juventus-Inter – CdS

Lautaro Martinez ha vissuto una serata da dimenticare all’Allianz Stadium, in un derby d’Italia che avrebbe dovuto vedere il capitano nerazzurro trascinare l’Inter nei momenti decisivi. Invece, il “Toro” è apparso opaco e privo del suo consueto “killer instinct”.

VIA DEL GOL – Nonostante l’Inter abbia creato alcune occasioni da gol, Lautaro Martinez ha sprecato almeno due buone opportunità, prima calciando malamente alto un pallone servito da Denzel Dumfries e poi “masticando” un’altra conclusione dopo un assist di Zalewski. Per l’Inter e per Lautaro Martinez, questa sconfitta rappresenta l’occasione per ripartire, ma con decisione e senza più battute d’arresto. Se i nerazzurri vogliono restare in corsa per lo scudetto, servirà ritrovare al più presto l’atteggiamento migliore, quello capace di trascinare la squadra nei momenti decisivi.

L’attacco non offre soluzioni “diverse”: Lautaro Martinez soffre il compagno di reparto

NON VA – Non ha certo aiutato Lautaro Martinez la scarsa intesa con Mehdi Taremi, ancora una volta poco incisivo nel suo adattamento al calcio italiano. Il numero 10 interista ha faticato a trovare supporto nel compagno di reparto, con cui non è mai riuscito a sviluppare una vera sintonia offensiva. Simone Inzaghi ha provato a cambiare le carte in tavola inserendo Marcus Thuram e Joaquin Correa nel secondo tempo, ma la reazione offensiva dell’Inter è rimasta inconsistente anche nei minuti finali. L’assenza di alternative valide in attacco, testimoniata dalla mancata entrata in campo di Marko Arnautovic, ha contribuito alla serata complicata dei nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia