Lautaro Martinez ‘sorpresa’ per Inter-Venezia: chiara intenzione – TS

Mentre si pensava negli scorsi giorni a un possibile turno di riposo per Lautaro Martinez in Inter-Venezia, secondo Tuttosport il capitano sarà regolarmente in campo questa sera a San Siro. Non solo: la sua intenzione è proprio di partire da titolare nel trittico di partite casalinghe che attende i nerazzurri

SCHIERATO A SORPRESA – È un po’ una sorpresa la decisione di Simone Inzaghi di schierare Lautaro Martinez dal primo minuto in Inter-Venezia. Con gli importanti impegni che attendono i nerazzurri nel resto della settimana (contro Arsenal e Napoli), era lecito aspettarsi un turno di riposo per l’argentino, schierato titolare anche contro Juventus ed Empoli nei due scorsi impegni della squadra. In attesa di conferme dall’allenamento di rifinitura di questa mattina, però, l’argentino dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto questa sera. Senza però Marcus Thuram, che lascerà il posto a uno tra Mehdi Taremi e – più probabilmente – Marko Arnautovic per accompagnare capitan Lautaro Martinez nella coppia d’attacco.

Lautaro Martinez non rinuncia a Inter-Venezia e non solo: chiara la sua intenzione

CARICO A MOLLA – Lautaro Martinez non solo non rinuncia a Inter-Venezia di questa sera, ma anche un’intenzione ben chiara. Ovvero quella di partire da titolare in tutte e tre le partite che i nerazzurri affronteranno a San Siro questa settimana. L’argentino, quindi, non vuole guidare l’attacco solo questa sera. Ma vuole farlo anche e soprattutto nella gara contro l’Arsenal in UEFA Champions League (sarebbe la prima da titolare in Europa in questa stagione, dopo le panchine contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys) e nello scontro diretto contro il Napoli. Senza contare che poi sarà chiamato anche a partire per gli impegni con l’Argentina. Nonostante ciò il Toro non vuole riposare. Anzi, vuole anche tornare al gol a San Siro, che gli manca da diverso tempo. Dal 28 febbraio, nello specifico, sera di Inter-Atalanta. E vuole cominciare già da Inter-Venezia di questa sera.

Fonte: Federico Masini, Tuttosport