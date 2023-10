Lautaro Martinez, sorpresa per Inter-Bologna? L’idea di Inzaghi

Lautaro Martinez è uno dei protagonisti principali di questo periodo, complice anche il poker a Salerno. In vista di Inter-Bologna Inzaghi studia però un’idea a sorpresa: la notizia arriva da Sky Sport.

BIS CONCESSO? – Lautaro Martinez è reduce da una prestazione sfortunata contro il Benfica, fra traverse, pali, salvataggi sulla linea e miracoli di Anatoliy Trubin. Sabato, invece, da subentrato aveva segnato quattro gol contro la Salernitana. E sempre dalla panchina, a sorpresa, Simone Inzaghi potrebbe farlo partire dopodomani (ore 15) in Inter-Bologna. Lo anticipa Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, che afferma come in attacco potrebbe toccare a Lautaro Martinez dall’inizio il turno di riposo, con la coppia formata da Alexis Sanchez e Marcus Thuram. Ossia la stessa vista dal 1′ cinque giorni fa all’Arechi, prima che entrasse il Toro. Il francese, convocato dalla sua nazionale per la sosta, ha avuto soltanto crampi nella partita di Champions League (dove ha segnato il gol decisivo) e sta bene. La coppia Sanchez-Thuram potrebbe essere l’idea di Inzaghi, da valutare con l’allenamento di domani alla vigilia (anche per gli aggiornamenti sui centrocampisti). Lautaro Martinez, in ogni caso, dopo Inter-Bologna partirà alla volta del Sud America per rispondere alla convocazione dell’Argentina.