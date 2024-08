Lautaro Martinez sì o no per Inter-Atalanta? La probabile formazione di Inzaghi

Lautaro Martinez sì o Lautaro Martinez no, questo rimane il dubbio principale in vista di Inter-Atalanta, partita in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45. L’argentino ha lavorato in gruppo negli ultimi giorni e quindi è certamente a disposizione, ma Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve

RISERVE – Lautaro Martinez sta meglio e sembra aver smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida con il Lecce. Il capitano nerazzurro ha lavorato in gruppo e dunque sarà certamente presente per la sua prima partita casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nell’ultimo confronto proprio l’argentino mise a segno un gol meraviglioso, con tanto di inchino ai suoi tifosi. Gli stessi che questa sera si augurano di vederlo titolare, ma Simone Inzaghi non ha ancora sciolto tutte le riserve.

NESSUN RISCHIO – Lautaro non si tira mai indietro e ormai si è capito, ma dopo la sosta arriva il primo vero tour de force stagionale con il derby contro il Milan e i primi impegni di Champions League, per cui la cautela non è mai troppa. Inzaghi vuole assicurarsi che non ci sia alcun rischio ricaduta, altrimenti i tempi si allungherebbero inevitabilmente e affrontare partite importanti senza il numero 10 è un rischio che il tecnico piacentino preferisce non correre.

Lautaro Martinez unico grande dubbio in vista di Inter-Atalanta di questa sera: per il resto Inzaghi prova due opzioni differenti

OPZIONI – In ogni caso, Mehdi Taremi sta bene e non sarebbe assurdo vederlo dal 1′ al fianco di Marcus Thuram ma il dubbio rimarrà fino alla riunione tecnica che si svolge solitamente a poche ore dal match. Per quanto riguarda il resto della formazione, i dubbi sono ben pochi: si è parlato della possibilità di Piotr Zielinski al posto di Henrikh Mkhitaryan, ma sembra una soluzione possibile a gara in corso. Anche Carlos Augusto è stato provato al posto di Federico Dimarco, ma anche in questo caso dovrebbe avere la meglio l’italiano.

SCELTE PREDEFINITE – In mezzo nessun dubbio su Nicolò Barella che salterà la Nazionale per un’operazione al naso che in ogni caso non darà alcun problema in vista del confronto contro la Dea. Accanto al centrocampista cagliaritano, appunto Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Sulle corsie esterne, oltre a Dimarco, agirà Matteo Darmian. In difesa non cambia nulla: Yann Sommer in porta e davanti a lui Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez