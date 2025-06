Lautaro Martinez sfida il River Plate: l’incasso se l’Inter passa! – TS

Oggi sfida speciale per Lautaro Martinez che sfida il River Plate. Alle 3 la partita al Mondiale per Club, direttamente da Seattle. E Tuttosport svela anche il bottino per l’Inter in caso di passaggio del turno.

BOTTINO IN CASO DI PASSAGGIO DEL TURNO – Questa notte alle 3 italiane Inter-River Plate a Seattle. I nerazzurri vanno a caccia del pass per volare agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Cristian Chivu ha diverse possibilità di passare. Se vince ovviamente lo fa anche con il primo posto. Se pareggia oppure se perde ma in questo caso il Monterrey, che gioca in contemporanea contro l’Urawa Red Diamonds, non dovrà fare risultato. Insomma, la Beneamata può arrivare agli ottavi. E come riferisce Tuttosport, il solo passaggio agli ottavi di finale garantirebbe un incasso di circa 7 milioni di euro.

Inter-River Plate con Lautaro Martinez tifoso River?

TIFOSO? – Inter-River Plate sarà anche la partita di Lautaro Martinez. Il Toro, protagonista della sua Argentina, ha diverse amici tra i Millonarios, tra tutti Montiel e il portiere Franco Armani. Inoltre, in Argentina sono convinti che Lautaro provi una passione nei confronti dello stesso River Plate. Teoria avvalorata in due casi: dopo la vittoria del Mondiale, il Toro venne immortalato insieme ad Armani con soli giocatori del River ed ex (anche lo juventino Nico Gonzalez, che però è un tifoso del River dichiarato); e poi al termine di un Argentina-Panama giocata al Monumental, Lautaro cantò un coro che gli stessi tifosi Millonarios sentono molto. Insomma, in Argentina le provano tutte.

