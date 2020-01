Lautaro Martinez sfida il Papu Gomez, per il Toro prima contro l’Atalanta – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Inter-Atalanta sarà la prima volta di Lautaro Martinez contro il Papu Gomez. Lo scorso anno infatti saltò sia l’andata che il ritorno.

PRIMA VOLTA – Papu contro Toro: un inedito per la serie A. Già perché nello scorso torneo, contro l’Atalanta, Lautaro non ha giocato né all’andata né al ritorno. A Bergamo se n’era rimasto in panchina ad assistere alla dura sconfitta interista (1-4), guarda caso con ultimo sigillo di Gomez. A San Siro, invece, lo aveva fermato un infortunio rimediato in nazionale. E allora quella di sabato sarà un confronto tutto da scoprire, corredato dal fatto che la sfida tra nerazzurri e da considerare uno scontro diretto: merito dei bergamaschi, che ormai da 3 anni stazionano lassù in classifica.

ANNO DI CRESCITA – Ebbene, da questo punto di vista, Lautaro è una sorta di garanzia. Nel suo score, infatti, non mancano i gol “pesanti”, quelli segnati nei big-match. L’ultimo risale giusto a lunedì scorso, quando il Toro ha sigillato il successo interista a Napoli. Ma prima c’erano stati anche quelli al Barcellona, alla Juventus e al Borussia Dormtund (2 volte), mentre, tornando alla scorsa stagione, ecco gli squilli con Milan e ancora Napoli. Quello dell’anno passato, però, era un Lautaro diverso rispetto all’attuale. Era appena sbarcato in Italia e doveva innanzitutto adattarsi ad un nuovo calcio. Per di più, la sua prima Inter giocava in modo diverso, vale a dire con un’unica punta e un terzetto di trequartisti alle spalle. In sostanza, era il vice-Icardi e solo saltuariamente il suo partner. Poi, quando Maurito si è chiamato fuori dopo essere stato “decapitanizzato”, gli ha preso il posto da titolare. In tutto 35 presenza, ma solo 17, quindi la metà dall’inizio. Di fatto, il Toro è riuscito a mostrare solo qualche flash delle sue qualità. Diverse perle, quindi, ma senza troppa continuità, per di più, almeno all’inizio, con qualche errore di troppo sotto porta.

ESPLOSIONE – Ecco perché all’inizio di questa nuova annata sulla sua testa c’era ancora un punto di domanda. Sarà lui il partner di Lukaku, oppure se la giocherà con Sanchez, dopo che l’Inter aveva fallito l’assalto estivo a Dzeko? Beh, gli sono bastate poche settimane per cancellare quei dubbi. E c’entra poco l’infortunio che ha tenuto fuori quasi 3 mesi il cileno. Il nuovo Toro, infatti, è diventato un pilastro per Conte, riuscendo creare una formidabile intesa con Lukaku, un’intesa che funziona fuori e dentro il campo. Insieme, hanno prodotto ben 30 gol, 14 dei quali proprio a firma proprio di Lautaro. Per intendersi, nella scorsa stagione, si era fermato a 9. Significa che, andando avanti di questo passo, potrebbe triplicare il suo bottino. Con il dettaglio, tutt’altro che trascurabile, di aver messo insieme ben 5 prodezze in Champions, tutte in un filotto di 4 gare consecutive.