Lautaro Martinez senza gol in Inter-Lipsia, ma gara da leader – CdS

Lautaro Martinez ieri sera non è riuscito a trovare il gol in Inter-Lipsia, ma ha comunque giocato una buonissima partita. Una prestazione da capitano e leader vero.

PRESTAZIONE – Il gol non è arrivato, ma la prestazione sì. Lautaro Martinez, dopo l’attacco febbrile che lo aveva precluso dalla trasferta di Verona, ha giocato settantacinque minuti di Inter-Lipsia. E lo ha fatto con una garra e una leadership da capitano vero. Si sacrifica, sbraita, chiama il pallone, aiuta la squadra a costruire, ci mette la gamba ad ogni contrasto. Insomma, il Toro non si è risparmiato. Anche dal punto di vista realizzativo, le occasioni non sono mancate per timbrare con un gol o un assist, ma la poca lucidità e un pizzico di sfortuna non hanno permesso al capitano dell’Inter di mettersi sul tabellino della partita.

Lautaro Martinez, grande impegno in Inter-Lipsia

BUONA STRADA – Come sottolinea il Corriere dello Sport, è mancato solo il guizzo per rendere ancora migliore la partita di Lautaro Martinez. Come quando dopo un minuto della ripresa serve l’assist al compagno Taremi, che esita troppo sprecando la palla-gol e lo stesso fa Dumfries, calciando in modo sbilenco. Al diciottesimo del primo tempo, gli rimane il colpo in canna sul tiro al volo per battere l’ungherese Gulacsi. Insomma, Lautaro Martinez costruisce a aiuta a costruire l’Inter. Il Toro è sulla buona strada.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Losapio