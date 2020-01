Lautaro Martinez sbrocca, Godin esita, centrocampisti in rodaggio – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” nelle sue pagelle dà a Lautaro Martinez il voto più basso in Inter-Cagliari. Male anche Godin, Biraghi, Sensi, Barella e Bastoni.

IL PEGGIORE – Il peggiore dell’Inter è Lautaro Martinez che prende 4. Sarebbe da 7, ma è d’obbligo il 4 per lo sbrocco, che forse gli costerà due gare, derby incluso.

ESITANTE – Voto 5 per Godin. Gamba tesa o meno, su Joao Pedro è esitante e non risolutivo: si attarda a protestare e da quel duello perduto nasce l’1-1.

NIENTE CHE RESTI – Anche Biraghi prende 5. Nandez è un bell’osso e spegne gli ardori di Biraghi. Cinque cross, nessuno determinante.

IN RIPRESA – Voto 5 per Sensi. Nel primo tempo è dormiente, nella ripresa il risveglio dei Sensi: tira con furia, non trova la rete. Ancora in rodaggio post infortunio.

NON INCIDE – Barella prende 5,5. Per correre, corre, ma non strappa e non incide.

MEGLIO CON LA PALLA – Anche Bastoni prende 5,5. Bravo in impostazione, rivedibile in marcatura: sfiora l’autogol di testa. Poi la sfortuna, la deviazione che partorisce l’1-1.