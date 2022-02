Lautaro Martinez o Sanchez, che bagarre per Inter-Liverpool! Le ultime

Si avvicina Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi non ha deciso sul partner da affiancare a Edin Dzeko. Bagarre serratissima tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez

LOTTA − Simone Inzaghi (vedi conferenza stampa) non ha ancora risolto il dubbio in attacco con la bagarre molto serrata tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Edin Dzeko sarà il terminale offensivo per guidare i nerazzurri verso Inter-Liverpool. Nonostante Lautaro Martinez sia in una condizione no, con un solo gol nelle ultime nove uscite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, il Toro può sempre esaltarsi in questo tipo di partite. Dall’altro lato, scalpita Sanchez, grandissimo protagonista dell’ultimo mese e mezzo nerazzurro. La lotta sarà decisa domani con la rifinitura pre Inter-Liverpool