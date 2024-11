Lautaro Martinez, San Siro ti (ri)aspetta! Ma non in Inter-Venezia

Lautaro Martinez ha trovato, contro l’Empoli, il suo quarto gol in questo campionato italiano di Serie A. Un gol storico, che lo ha fatto diventare il miglior marcatore straniero nella storia del club. Ma manca ancora il gol a San Siro in stagione, anche se bisognerà attendere oltre Inter-Venezia. O no?

QUARTO GOL – Con il centro contro l’Empoli su gentile assist di Nicolò Barella, Lautaro Martinez ha trovato il suo quarto gol in questo campionato di Serie A. Andando ad aggiungersi alla doppietta in casa dell’Udinese e al gol decisivo che ha permesso all’Inter di conquistare la vittoria per 0-1 sul campo della Roma. Ancora lontane le medie realizzative che, nella scorsa stagione, gli permisero di conquistare la classifica dei marcatori. Mancano ancora tante partite, però, e ci sarà tutto il tempo di rivedere il capitano nerazzurro in gol con maggiore continuità.

Lautaro Martinez, in gol solo lontano da casa: il gol a San Siro attende. Oltre Inter-Venezia?

DIGIUNO CASALINGO – Andando ad analizzare i numeri di capitan Lautaro Martinez in campionato, i suoi gol sono arrivati soltanto in trasferta. Togliendo la rete alla Stella Rossa nella sfida vinta 4-0 e valevole per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League, il capitano nerazzurro non trova un sigillo a San Siro in campionato dall’ormai lontano 28 febbraio scorso, nella partita vinta dall’Inter contro l’Atalanta. Una sorta di “maledizione” da spezzare il prima possibile per l’argentino, arrivato settimo nella classifica del Pallone d’Oro della stagione 2023-2024.

A RIPOSO – In ogni caso, la soddisfazione del primo gol in casa in questa stagione in campionato potrebbe dover tardare per Lautaro Martinez. Simone Inzaghi è infatti orientato su altre scelte per Inter-Venezia di domani sera. La volontà del tecnico è quella di lanciare Mehdi Taremi dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram, permettendo così all’argentino di godere di un turno di riposo in vista dei due importantissimi impegni contro Arsenal in Champions League e Napoli in Serie A. E chissà che proprio contro i partenopei, Lautaro Martinez non possa tornare a festeggiare un gol in campionato a San Siro…