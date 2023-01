Lautaro Martinez salva l’Inter all’89’: col Parma si va ai supplementari!

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Parma nei primi 90′ nell’ottavo di finale di Coppa Italia, Lautaro Martinez ha salvato nel finale. Ora i tempi supplementari

SALVATA − L’Inter prova a spingere nella ripresa ma il canovaccio è sempre lo stesso: lentezza, poche idee e Parma ben messo in campo. Gli attaccanti faticano a ricevere palloni giocabili con Correa spaesato e un Lautaro Martinez in lotta contro i difensori emiliani. Anzi è il Parma che non rinuncia a ripartire e per poco non si presenta davanti Onana, ma Bernabè sbaglia un pallone clamoroso sul 3 contro uno. Inzaghi nel finale prova il tutto per tutto mettendo dentro anche Dzeko e giocando con tre attaccanti. L’unico squillo arriva intorno al 74′ con un tiro-cross basso di Bellanova deviato in angolo da Osorio, che per poco fa autogol. Al minuto 89′ finalmente la zampata del Toro: lancio lungo per Dzeko, palla respinta dalla difesa e splendido gol di Lautaro Martinez. L’Inter prova addirittura a vincerla con il bosniaco che a botta sicura dal limite viene stoppato da una super parata di Buffon.