Lautaro Martinez salta Verona-Inter! Un problema dell’ultimo minuto

Lautaro Martinez mancherà in Verona-Inter. L’attaccante ha avuto un problema questa mattina, la notizia arriva direttamente da Andrea Paventi su X.

ASSENTE! – Già Hakan Calhanoglu è stato costretto al forfait per l’infortunio all’adduttore della coscia sinistra subito con la Turchia sabato scorso. Il centrocampista è rimasto a Milano per continuare ad allenarsi e provare a recuperare per l’impegno di Champions League. Al numero 20 si aggiunge Lautaro Martinez, che salterà Verona-Inter. In mattinata è venuta fuori un’influenza, perciò l’argentino sta tornando in questo momento a Milano. In attacco arrivano quindi ulteriori conferme sul tandem Marcus Thuram-Joaquin Correa, che dovrà portarsi sulle spalle il peso della fase offensiva della squadra nerazzurra.