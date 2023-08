Lautaro Martinez salta Salisburgo-Inter per infortunio e resta a casa: la situazione

Lautaro Martinez non è partito con il resto della squadra a causa di un problema fisico. L’attaccante argentino è rimasto ad Appiano Gentile, ecco le sue condizioni.

INFORTUNIO – Lautaro Martinez salta precauzionalmente l’amichevole di oggi alle 10 tra Salisburgo e Inter. L’attaccante è rimasto ad Appiano Gentile a causa di un leggero sovraccarico, per questo motivo lo staff medico ha preferito non rischiare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, questo problema non comprometterà la sua presenza alla prima giornata di Serie A contro il Monza di settimana prossima. L’attaccante argentino lavorerà oggi ad Appiano Gentile per aggregarsi nuovamente al gruppo nei prossimi giorni, da capire dunque se sarà a disposizione per l’ultima amichevole in programma contro l’Egnatia domenica 13 agosto alle 20.