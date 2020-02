Lautaro Martinez sacrificato, de Vrij beffato, Barella travolto – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” indica in Lautaro Martinez il peggiore dell’Inter contro la Lazio. Male anche de Vrij e tutta la difesa, insieme a Barella.

IL PEGGIORE – Il peggiore dell’Inter contro la Lazio è Lautaro Martinez che prende 5. Sembra Eto’o nell’anno del triplete, quando Mourinho lo convinse a fare il difensore. All’argentino Conte chiede di marcare Leiva e il compito viene svolto con ottimi risultati. Solo che in questo modo manca il suo appoggio offensivo a Lukaku. Dopo un’ora, stufo del lavoro da mediano, entra in azione col suo talento offensivo e mette sul sinistro di Lukaku una palla-gol. In ogni caso fa poco, molto poco.

CONTRAPPASSO – Voto 5 per de Vrij. Al primo tocco di pallone capisce cosa lo aspetta: 90’ di fischi dei suoi ex tifosi. E’ il segnale di una beffa imminente. Quei fischi gli ricordano il famoso fallo da rigore su Icardi, che costò la Champions alla Lazio quando aveva già firmato per l’Inter. Stavolta il fallo da rigore lo commette da interista sul capitano della Lazio.

INCERTO – Godin prende 5,5. Non dà più la stessa sicurezza di un tempo, anche se là dietro è uno dei meno incerti. Dopo un’ora, scambia la posizione con Skriniar e su quel lato Immobile lo infila passando fra lui e de Vrij: i due vengono salvati da Padelli.

ERRORE SUL GOL – Voto 5,5 anche per Skriniar. Sbaglia l’intervento nell’azione che porta al rigore di Immobile, svirgola sulla palla anziché spazzarla via e mette in crisi Padelli, Godin e de Vrij.

TRAVOLTO – Barella prende 5,5. Sostiene il rilancio dell’azione, ma lo schieramento delle due squadre gli mette di fronte Milinkovic, un uragano che l’ex cagliaritano non riesce a arginare.