Lautaro Martinez dal 1′ in Roma-Inter: perché potrebbe non essere l’ideale

Lautaro Martinez torna a disposizione di Simone Inzaghi, che non vuole farne a meno per Roma-Inter. Ma la titolarità dell’argentino è davvero la soluzione giusta? Un’analisi potrebbe dire il contrario.

INTENZIONI – Arriva un nuovo banco di prova per la squadra di Simone Inzaghi: domenica, alle 20.45, l’Olimpico accenderà le luci per ospitare Roma-Inter. I riflettori dell’ottava giornata di Serie A sono tutti puntati su questo big match, il primo – insieme a Juventus-Lazio – dopo la sosta per le Nazionali. In un match così importante, anche considerando l’atmosfera giallorossa creatasi attorno – sembra quasi impensabile non dare per scontata la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez fra le fila nerazzurre. Stando alle probabili formazioni circolate fino a queste ore, il capitano interista verrà scelto da Simone Inzaghi come titolare del reparto d’attacco, al fianco del compagno Marcus Thuram. Eppure, l’analisi di una serie di situazioni legate all’argentino potrebbero portare a prendere in considerazione un’altra idea per Roma-Inter.

Lautaro Martinez, giusta la titolarità in Roma-Inter? Due considerazioni che potrebbero indicare il contrario!

ANALISI – Le probabilità di vedere Lautaro Martinez partire dalla panchina in Roma-Inter sono davvero basse. Probabilmente il ‘Toro’ potrebbe farlo nella prossima, quella di Champions League contro lo Young Boys, per poi salire nuovamente in cattedra domenica prossima contro la Juventus. Questa scelta, però, potrebbe non risultare l’ideale guardando con la lente d’ingrandimento le ultime settimane dell’attaccante nerazzurro. Quello all’opera nella prima parte di stagione nerazzurra non è il vero Lautaro Martinez.

TEMPISTICHE – L’argentino negli anni – soprattutto in quello della seconda stella – ci ha abituato a prestazioni superiori, condite dal contribuito in tutti i reparti e impreziosite dai tanti e meravigliosi gol. In campo, finora, è sembrata esserci la sua controfigura, ancora in ombra a causa della condizioni fisica tutt’altro che ottimale. L’impegno con la Nazionale, che anche nel corso dell’estate ha ostacolato la sua preparazione con l’Inter, continua a prosciugare le sue energie. Solo due giorni fa, infatti, Lautaro Martinez è tornato a Milano, dopo un viaggio intercontinentale che complica e non poco a livello di tempistiche e forze fisiche.

RICARICA – E il fatto che l’argentino, insieme all’altro internazionale Mehdi Taremi, ieri abbia dovuto lavorare a parte la dice lunga. Il ‘Toro’ ha solo l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per essere pronto per Roma-Inter, e questo è un altro campanello che dovrebbe impensierire. Far partire Lautaro Martinez titolare in una condizione non perfetta potrebbe risultare controproducente, al contrario di concedergli un minimo di riposo. Ricaricare le batterie sarebbe l’ideale, considerando la fitta agenda nerazzurra delle prossime settimane e l’importanza di un giocatore come lui, che sa rendersi indispensabile – ma solo quando è almeno all”80% del suo potenziale -.