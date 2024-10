Lautaro Martinez a riposo, in Empoli-Inter scatta l’ora di Taremi

Archiviato il 4-4 a San Siro contro la Juventus, in casa nerazzurra si guarda già a Empoli-Inter di mercoledì alle 18.30. Una partita nella quale è prevista soltanto panchina per il capitano Lautaro Martinez, ancora a caccia della migliore condizione. Scatta l’ora di Mehdi Taremi

NUOVO IMPEGNO – Non c’è nemmeno tempo di leccarsi le ferite dopo il pareggio per 4-4 contro la Juventus, che in casa nerazzurra si guarda già alla prossima sfida. Empoli-Inter, in programma allo stadio Castellani mercoledì alle 18.30, nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Una partita non facile, contro una squadra, quella toscana, reduce dall’1-1 contro il Parma e che sta mostrando in questo inizio di stagione un’ottima condizione. A proposito di condizione, la gara tra Inter e Juventus ha mostrato un Lautaro Martinez ancora faticante, nonostante la partenza dalla panchina nella sfida europea contro lo Young Boys. Una gara poco brillante la sua quella contro i bianconeri, che ha messo in mostra tutte le sue difficoltà in questa prima parte di stagione.

Lautaro Martinez ancora in difficoltà, per Empoli-Inter scatta l’ora di Mehdi Taremi

CAMBIO IN AVANTI – Un giocatore a cui, al momento, Simone Inzaghi non può sicuramente rinunciare è Marcus Thuram. Che, salvo grosse soprese, dovrebbe essere confermato titolare per Empoli-Inter. A differenza di Lautaro Martinez che, inoltre, è anche reduce dal viaggio per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. Per questo scalda i motori Mehdi Taremi, pronto, così come in UEFA Champions League, a scendere in campo da titolare. Con l’obiettivo di trovare il suo primo gol in campionato, nonché il suo primo gol su azione. Al momento, infatti, l’iraniano ha timbrato il cartellino soltanto contro la Stella Rossa, su rigore. Difficile, ma non impossibile, vedere in campo Marko Arnautovic. Per l’austriaco potrebbe arrivare un ingresso a gara in corso, nella speranza che il suo stato mentale sia in ripresa dopo il rigore sbagliato a Berna.