Lautaro Martinez verso il rientro, Inter con una speranza e una consapevolezza!

L’Inter spera di riavere il prima possibile a disposizione Lautaro Martinez. Mister SImone Inzaghi è diviso tra una speranza e una consapevolezza sull’argentino.

ASSENZA – Dopo aver giocato da titolare la prima partita ufficiale della stagione, sul campo del Genoa, Lautaro Martinez ha dovuto forzatamente lasciare la sua Inter sprovvista di capitano e numero dieci. Contro il Lecce, nella primissima gara disputata dai Campioni d’Italia a San Siro, l’argentino ha seguito i suoi ragazzi dalla tribuna, insieme alla famiglia. Il motivo è, purtroppo, un problema muscolare riscontrato proprio alla vigilia della sfida casalinga. Il prossimo impegno dell’Inter è il match di venerdì, sempre fra le mura di casa, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un appuntamento che Lautaro Martinez rischia di saltare di nuovo, considerando anche che si tratta di un anticipo e il tempo per prepararlo è meno del solito.

Lautaro Martinez quando il rientro? Le sensazioni in casa Inter

IL PUNTO – Lautaro Martinez era presente all’allenamento odierno, lavorando però ancora a parte rispetto al resto dei nerazzurri. Un altro segnale che fa comprendere come la possibilità di vederlo in campo per Inter-Atalanta sia sempre più remota. L’argentino potrebbe tornare in gruppo molto presto, anche domani stesso, ma il tempo sarebbe comunque insufficiente per arrivare pronto al primo scontro diretto della stagione. L’assenza del capitano nerazzurro contro l’Atalanta è una delle consapevolezze ormai raggiunte da Simone Inzaghi, pronto a rilanciare alla sua seconda titolarità Mehdi Taremi. Il tecnico interista, però, ha anche una speranza: veder restare a Milano Lautaro Martinez nel corso della pausa Nazionali. Lionel Scaloni ha già convocato l’argentino ma saperlo non al top della forma potrebbe indurlo a desistere dall’ultima chiamata.