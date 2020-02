Lautaro Martinez rientra con la Lazio ed è più carico che mai – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che Lautaro Martinez con la Lazio tornerà dalla squalifica e vuole recuperare il tempo perso.

OCCASIONE DI RISCATTO – Un uomo in missione, per riprendere un cammino bruscamente interrotto da una ingenuità, o forse da un colpo di testa. E non di quelli positivi come aveva fatto nella stessa sfida contro il Cagliari, quando aveva girato in rete un bel cross di Ashley Young. Perché negli occhi di tutti i tifosi nerazzurri l’ultima immagine di Lautaro Martinez in Serie A è un’esplosione di rabbia nei confronti dell’arbitro Manganiello e un rosso – con doppio turno di stop – inevitabile.

LAZIO NEL MIRINO – Ma il passato è lontano e le scorie di quel pomeriggio ormai archiviate. Lautaro ha pagato la multa e scontato la squalifica, ora non resta che l’ultimo passo per riprendersi l’Inter: il gol. Domani a Roma c’è la sfida scudetto in casa della Lazio e il Toro è più carico che mai: i suoi compagni in sua assenza hanno fatto il loro dovere, riportando l’Inter in vetta a pari punti con la Juve. Ma da domani in poi è vietato sbagliare, soprattutto a livello disciplinare.