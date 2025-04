Lautaro Martinez da record, Pavard si sblocca: gol pesanti in Inter-Bayern Monaco! – CdS

Quelli di Lautaro Martinez e di Benjamin Pavard contro il Bayern Monaco sono due gol dal grande valore e non solo perché garantiscono all’Inter l’accesso alla semifinale di Champions League.

DUE PERLE DI VALORE – Nel giro di tre minuti l’Inter ristabilisce l’ordine, in una partita che poteva diventare il peggior incubo dei nerazzurri. Davanti a un San Siro incendiato dal pubblico casalingo, i nerazzurri feriscono il Bayern Monaco con due gol dal peso considerevole. Prima Lautaro Martinez al 58′ pareggia i conti, aperti da Harry Kane meno di cinque minuti prima, poi al 61′ Benjamin Pavard porta in vantaggio i suoi compagni. Nel finale i tedeschi provano a rovinare la festa nerazzurra, tra il pareggio al 76′ di Eirc Dier e il forcing asfissiante dalle parti di Yann Sommer alla ricerca della rete che avrebbe condotto ai supplementari. Niente da fare, però: la semifinale, in programma contro il Barcellona, sarà dell’Inter.

Inter-Bayern Monaco, Lautaro Martinez ruggisce e Pavard ferisce l’ex!

L’ARGENTINO – Il merito di questo nuovo traguardo, oltre che di una prestazione corale di forza e di coraggio, è anche dei due singoli marcatori: Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Il capitano si prende l’Inter sulle spalle e la rende ancora più impavida. Sin dall’inizio della gara, come spiega il Corriere dello Sport questa mattina, l’argentino lascia la sua impronta sul terreno di gioco di San Siro, con giocate sensazionali e un’instancabile voglia di arrivare su tutti i palloni. Il valore aggiunto è che Lautaro Martinez riesce ancora una volta a rendersi anche decisivo.

RECORD – Il suo gol contro il Bayern Monaco è il sesto consecutivo nelle ultime cinque gare di Champions League dei nerazzurri. La zampata fredda e vincente di ieri sera permette all’argentino di bruciare un altro record con la sua squadra: è il primo giocatore straniero dell’Inter a toccare i 150 gol tra tutte le competizioni e il sesto a riuscirci in tutta la storia del club nerazzurro.

IL FRANCESE – A brillare in Inter-Bayern Monaco non c’è solo Lautaro Martinez, ma anche il compagno francese Benjamin Pavard. Il difensore rende tutt’altro che banale un gol che, solitamente, è tra i più scontati e prevedibile: quello dell’ex. Se la rete dell’argentino brucia un record, quella del francese segna un momento storico, ovvero il primo centro con la maglia nerazzurra. Pavard, che non era ancora riuscito a sbloccarsi dopo quasi due anni con l’Inter, infatti, riesce a farlo proprio contro la sua ex squadra, col quale sembrava avere il dente avvelenato. Due gol, quindi, che coronano il periodo felice degli uomini di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Losapio