Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo

Prosegue con prudenza il percorso di recupero di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, alle prese con un affaticamento muscolare, continuerà a lavorare a parte almeno fino alla fine di questa settimana.

RECUPERO CON CAUTELA – Nessuna forzatura da parte dello staff tecnico e medico dell’Inter, che monitora quotidianamente le sue condizioni con un obiettivo ben chiaro: averlo al top per la finale europea in programma a Monaco. Se da un lato i nerazzurri restano pienamente concentrati anche sul campionato, dall’altro non intendono correre alcun rischio con il loro capitano. Lo staff di Simone Inzaghi, d’accordo con il giocatore, ha dunque scelto la via della cautela. Il “Toro” continuerà a seguire un programma personalizzato, alternando lavoro in palestra, terapie e leggera attività sul campo, ma senza ancora aggregarsi al gruppo. Motivo per cui contro la Lazio a San Siro non ci sarà, neanche in panchina.

Lautaro Martinez obiettivo Monaco…. o prima

UN OBIETTIVO NEL MIRINO – Per Lautaro Martinez all’orizzonte si intravede una possibile convocazione per l’ultima sfida di Serie A, in casa del Como. Lì, se i tempi di recupero continueranno a rispettare le previsioni, potrebbe tornare almeno in panchina, per riassaporare il campo in vista dell’appuntamento decisivo in Europa. Nel frattempo, Inzaghi prepara le ultime gare stagionali puntando sui giocatori a disposizione. Oggi altre tre buone notizie dalla ripresa degli allenamenti.