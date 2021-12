Lautaro Martinez pronto a tornare titolare: allenamento al Bernabeu – Sky

Si avvicina sempre di più Real Madrid-Inter, sfida che chiuderà il gruppo D della UEFA Champions League. I nerazzurri si allenano sul prato del Santiago Bernabeu, con l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi che ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione. Compreso il ritorno di Lautaro Martinez dal primo minuto.

PREPARAZIONE – Queste le ultime di formazione secondo Matteo Barzaghi: «De Vrij e Kolarov sono tornati in gruppo. Due recuperi importanti viste le altre assenze. Questa volta il programma è cambiato rispetto alle precedenti trasferte europee: al posto di una ricognizione, la squadra ha fatto un allenamento vero e proprio sul prato del Bernabeu. Possiamo immaginare che Lautaro Martinez possa essere titolare insieme a Dzeko dopo la panchina contro la Roma. Il centrocampo sta andando a meraviglia e in difesa c’è il solito dubbio con quattro giocatori per tre maglie. Potrebbe tornare Dimarco, che sarebbe efficace viste le caratteristiche degli attaccanti del Real Madrid».