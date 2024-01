Lautaro Martinez, il primo obiettivo del 2024. Il rientro – Sky

Lautaro Martinez sta lavorando per anticipare i tempi di recupero dall’infortunio rimediato in Coppa Italia con il Bologna. L’argentino ha un obiettivo per Matteo Barzaghi su Sky Sport.

MOMENTO GIUSTO – Questo è il momento ideale per Lautaro Martinez. Dopo un passo falso a Genova l’Inter ha bisogno di tornare alla vittoria, quale modo migliore sfruttando il rientro in campo dell’attaccante argentino. Il numero 10 nerazzurro ha fame e pensa già alla partita con il Verona del 6 gennaio, primo obiettivo da centrare. Lui vuole esserci, così come c’è già stato al Luigi Ferraris ma da spettatore. Intanto l’agente continua a lavorare per il rinnovo di contratto, il rapporto con l’Inter è più saldo che mai.