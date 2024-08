Lautaro Martinez, premiato prima di Inter-Atalanta! Grande onore

Lautaro Martinez, prima del fischio d’inizio, di Inter-Atalanta è stato premiato in merito all’ultima straordinaria stagione passata.

PREMIATO – Lautaro Martinez ha vinto il premio Paolo Rossi, in merito alla vittoria della classifica cannonieri dell’ultima Serie A. Premio ambito e prestigioso per il Toro, che nella scorsa stagione ha segnato più di tutti: 24 reti. Un riconoscimento di grande spicco, vista anche la straordinaria e leggendaria caratura del personaggio, il grande Paolo Rossi ‘Pablito’. A proposito dell’attaccante e capitano dell’Inter, oggi, rientra dopo aver saltato per infortunio la sfida contro il Lecce per un problema muscolare. Il Toro figura tra i titolari nelle formazioni ufficiali e farà coppia con Marcus Thuram, con l’obiettivo di trovare il suo primo gol stagione.

Premio a Lautaro Martinez prima di Inter-Atalanta: vuole il gol!

DIGIUNO – Lautaro Martinez, paradossalmente, non segna in campionato con la maglia da 184 giorni: ossia proprio dal 28 febbraio, recupero del match dello scorso campionato tra i nerazzurri di Milano e la Dea. Match finito 4-0 per la Beneamata: una vera e propria di forza. Oggi il Toro riprova a gonfiare la rete e a regalarsi un rientro con i fiocchi. Primo scontro diretto per l’Inter, che dopo aver incontrato Genoa e Lecce, oggi se la vedrà proprio contro i campioni dell’Europa League.