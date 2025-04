Lautaro Martinez punta Parma-Inter. Inzaghi anticipa una possibilità!

Lautaro Martinez è ai box a causa di un risentimento muscolare: dopo aver saltato la sfida casalinga contro l’Udinese, il capitano dell’Inter mancherà anche contro il Milan in Coppa Italia. Il tecnico Simone Inzaghi ha fornito dettagli interessanti sulle date del possibile recupero.

IL PUNTO – Lautaro Martinez non ci sarà nella sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Il capitano dell’Inter, che sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato per un risentimento muscolare, punta a recuperare in vista dei prossimi cruciali impegni della squadra allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, in questo quadro, è chiamato a gestire nella misura più efficace i 3 attaccanti ora disponibili in rosa, considerando l’esigenza fondamentale di non sovraccaricarli oltremodo.

Lautaro Martinez, il Parma come prima data disponibile: parla Inzaghi

IL COMMENTO – A fornire delle indicazioni utili in merito al momento del possibile recupero di Lautaro Martinez è stato proprio il tecnico nerazzurro Inzaghi, che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Inter. L’allenatore piacentino si è espresso in questi termini sul punto: «Il piano è quello di avere Lautaro Martinez contro il Parma, ma dobbiamo andare piano e monitorare quotidianamente. In questo periodo si facevano delle tabelle, ma ci sono dei contrattempi. Se era per lui avrebbe giocato già domani. Ma ha avuto un problema contro l’Atalanta. Speriamo che sabato possa essere disponibile, ma in questo momento non abbiamo questa certezza».