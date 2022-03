Lautaro Martinez per Inzaghi adesso è intoccabile, soprattutto contro il Torino – CdS

Lautaro Martinez stasera sarà il compagno di squadra scelto da Simone Inzaghi per Edin Dzeko. L’argentino in questo momento è insostituibile e come sottolineato dal Corriere dello Sport, quando vede il Torino si accende.

L’ATTACCO – Torino-Inter, in attacco torna Edin Dzeko dopo la panchina di 90′ in UEFA Champions League e insieme a lui in attacco ci sarà inevitabilmente Lautaro Martinez. L’argentino si è finalmente acceso, nove giorni fa, interrompendo di fatto il digiuno. Era importante ritrovare i primi gol di questo 2022, e poi ripetersi anche contro il Liverpool la partita dopo. Contro il Torino, tra l’altro, Lautaro Martinez ha partecipato a cinque gol (quattro in proprio, più un assist) nelle recenti cinque partita. Soltanto al Cagliari (sei reti) l’argentino ha segnato più volte in carriera. L’obiettivo adesso è dare continuità ai numeri e recuperare il distacco che c’è in questo momento in classifica dopo la vittoria del Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona