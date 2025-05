Lautaro Martinez e Pavard, novità importanti dall’allenamento vista Inter-Barcellona!

Nerazzurri in campo per il primo allenamento in vista di Inter-Barcellona. Arrivano importanti novità sul lavoro che stanno svolgendo Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Ce la faranno a rientrare in tempo per martedì?

PRIMO ALLENAMENTO – Riflettori puntati sull’allenamento odierno della squadra di Simone Inzaghi. Dopo il successo in campionato sul Verona, i nerazzurri questa mattina sono di nuovo in campo ad Appiano Gentile per il primissimo allenamento in vista di Inter-Barcellona. A due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League c’è grande curiosità di scoprire se Lautaro Martinez e Benjamin Pavard potranno tornare a disposizione di mister Inzaghi. Dalla seduta di lavoro, attualmente in corso al centro sportivo nerazzurro, arrivano importanti novità proprio su questo tema.

Lautaro Martinez e Pavard, i segnali per il rientro in Inter-Barcellona dall’allenamento odierno

IL PUNTO – L’allenamento all’indomani della gara casalinga col Verona prevede un lavoro leggero per i protagonisti in campo dal primo minuto ieri. Seduta più intensa, invece, per tutti gli altri che, probabilmente, sono destinati a partire titolari in Inter-Barcellona. Come procede, invece, il recupero di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard? Il francese sta lavorando parzialmente in gruppo, dando così un ottimo segnale a Inzaghi. La seduta di domani, spiega Matteo Barzaghi su Sky Sport, sarà decisiva per valutare le condizioni della caviglia e, quindi, un possibile rientro in Inter-Barcellona. Situazione diversa, invece, quella dell’argentino. Lautaro Martinez, infatti, sta lavorando a parte rispetto al resto del gruppo nerazzurro. Come spiegato dal vice allenatore Massimiliano Farris ieri, le possibilità di rivedere Lautaro Martinez martedì sono poche. La speranza, però, è l’ultima a morire, sapendo che il capitano nerazzurro vorrà esserci a tutti i costi, anche con solo una minima possibilità di guarigione.