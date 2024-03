Lautaro Martinez e Osimhen, stessa sorte ma futuri diversi − CdS

Inter-Napoli è anche la sfida tra due bomber nati come Lautaro Martinez e Osimhen. I due, sottolinea il Corriere dello Sport, si scambieranno lo scettro di re del gol in Serie A, ma il futuro sarà differente.

I LEADER − Lautaro Martinez e Osimhen accomunati dalla stessa benedetta sorte: ossia di quella di fare gol, di essere leader delle proprie squadre. I due si scambieranno lo scettro di re del gol in Serie A: lo scorso anno il nigeriano si portò a casa scudetto e titolo cannonieri, quest’anno con molta probabilità farà lo stesso il Toro argentino. Lautaro è a 23 gol in Serie A e l’Inter a +16 dal Milan secondo. Insomma Inter-Napoli sa di doppio passaggio di consegne. Sottolinea il Corriere dello Sport, da Lautaro Martinez e Osimhen non si scappa. I due rimangono i giocatori migliori di Inter e Napoli, le due gemme dal valore di 110 milioni di euro. E a parte quel rigore maledetto (Lautaro) e qualche acciacco e infortunio di troppo (Osi, peraltro in piccolissimo dubbio per domani), i due per dirla alla Scorsese rimangono ‘intoccabili’. Ma il futuro sarà diverso. Infatti, il Toro è destinato a diventare bandiera di questa Inter, mentre Osimhen ha già la valigia sul letto pronta per destinazione, ad oggi ignota.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano