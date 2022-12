Lautaro Martinez oggi in Italia! Un obiettivo per Inter-Napoli – TS

Lautaro Martinez sarà oggi in Italia, per la prima volta dopo i Mondiali vinti con l’Argentina. Tuttosport trova un punto chiave nelle volontà del Toro in vista di Inter-Napoli.

RIENTRO D’ORO – Oggi sarà la volta del ritorno in Italia di Lautaro Martinez. L’argentino è l’ultimo dei sei reduci dal Mondiale dell’Inter a rivedersi, dopo che Marcelo Brozovic ha tagliato le vacanze, e lo fa a sei giorni dal Napoli. Non è – ovviamente – fra i convocati per l’amichevole col Sassuolo (vedi articolo), anche perché si allenerà solo da domani. Tuttosport ricorda come l’esplosione di Julian Alvarez, che nella Seleccion ha tolto il posto da titolare a Lautaro Martinez, sia un vantaggio per l’Inter perché il Toro non è rientrato sfinito dalle fatiche in Qatar. Ora però l’Argentina è alle spalle: il suo obiettivo si chiama Inter-Napoli mercoledì 4. Fosse per lui giocherebbe subito, dal 1′, e non a caso punta a convincere Simone Inzaghi a dargli una maglia da titolare. Difficile possa essere al posto di Edin Dzeko, che si è allenato e ha segnato durante la sosta. Lautaro Martinez ritrova anche Romelu Lukaku, per la coppia vista pochissime volte, e può riprendere da dove aveva lasciato: il gol al Meazza (nel 6-1 al Bologna).

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati