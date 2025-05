Lautaro Martinez, obiettivo da seguire! Como primo step – SM

Lautaro Martinez non è ancora tornato in gruppo, ma lo farà molto presto. C’è un obiettivo da seguire, Como è il primo step secondo Sport Mediaset.

CONDIZIONE – Lautaro Martinez sta lavorando da solo per provare il recupero in extremis contro il Como. Non proprio in extremis in realtà, perché lo staff di Simone Inzaghi segue il piano preparato dopo lo sforzo fatto con il Barcellona. A inizio maggio il Toro ha giocato la semifinale di ritorno di Champions League da infortunato e nonostante questo ha segnato e subito il calcio di rigore firmato poi da Hakan Calhanoglu. Lo sforzo gli è costato nei giorni successivi uno stop più lungo.

RECUPERO – L’Inter si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile e Lautaro Martinez non è ancora parte del gruppo in maniera permanente. Tornerà comunque e lo farà almeno per avere qualche minuto in Como-Inter, partita in cui l’obiettivo è recuperare lo stato di forma ideale. Non conta quanto si possa perdere, conta solo rientrare in condizione prima della finale di Champions League contro il Psg. L’idea di Inzaghi sarebbe addirittura quella di utilizzare il Toro dal primo minuto in modo tale da capire a quale punto è il suo recupero.