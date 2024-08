Lautaro Martinez non molla. Punta il rientro in Inter-Atalanta! – Sky

Lautaro Martinez ha subito dopo la partita contro il Genoa un’affaticamento muscolare, ma adesso vuole assolutamente rientrare almeno tra i disponibili per Inter-Atalanta. Le notizie da Sky Sport.

ALLENAMENTI – Lautaro Martinez ci vuole provare ad ogni costo per la partita tra Inter e Atalanta. Il Toro ancora non torna ad allenarsi in gruppo, ha svolto solo personalizzato quest’oggi ma sul campo. Il rientro perciò è molto vicino e per l’Inter sarebbe fondamentale avere il capitano per il primo scontro diretto della stagione. Difficile che l’attaccante parta dal primo minuto, le condizioni non saranno ottimali dal punto di vista fisico. Averlo però anche a partita in corso potrebbe risultare decisivo. Dal primo minuto in Inter-Atalanta di venerdì sera partiranno Marcus Thuram e Mehdi Taremi, mentre dalla panchina sarà pronto in più Marko Arnautovic. In caso di necessità il numero 10 sarà una soluzione, le sensazioni sulla sua presenza sono positive.