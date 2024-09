Lautaro Martinez, niente riposo! Monza-Inter per sbloccarsi

Niente riposo dopo le fatiche con la nazionale per Lautaro Martinez: Monza-Inter sarà la sua partita, dove proverà a sbloccarsi in questo inizio di stagione.

SUBITO IN CAMPO – Non ha intenzione di riposare Lautaro Martinez, nonostante i prossimi impegni contro Manchester City e Milan, oltre alle fatiche del viaggio intercontinentale con le partite disputate in maglia Argentina. Il capitano nerazzurro sarà tra i titolari di Monza-Inter di questa sera, pronto comunque alla staffetta con Mehdi Taremi, anche lui di rientro dopo le due vittorie (e un gol) con la maglia dell’Iran. Il toro non vuole fare calcoli, ma vuole giocare il più possibile, anche e soprattutto per trascinare la squadra in qualità di capitano.

Lautaro Martinez, Monza-Inter per il primo centro stagionale

CORSA A DUE – Il grande obiettivo in Monza-Inter per Lautaro Martinez sarà quello di trovare il suo primo gol stagionale, con le prime tre partite di campionato che non lo hanno ancora visto andare in rete (complice anche l’assenza per infortunio contro il Lecce). L’argentino, inoltre, vuole iniziare a scalare la classifica cannonieri, che ha vinto agilmente lo scorso anno al termine di una stagione altamente prolifica. Ed è anche corsa a due in questo senso, proprio con il compagno di reparto Marcus Thuram, in grado di siglare quattro gol in tre partite, grazie a due doppiette (contro Genoa e Atalanta).