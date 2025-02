Lautaro Martinez MOTM Qatar Airways di Inter-Fiorentina: decisivo anche senza il gol!

Lautaro Martinez ha ricevuto il premio MOTM Qatar Airways di Inter-Fiorentina, sfida terminata con il punteggio di 2-1.

LA NOTIZIA – Lautaro Martinez ha disputato una partita di livello assoluto, contro la Fiorentina, nonostante non abbia inserito il proprio nome nel tabellino della sfida vinta dall’Inter per 2-1. Il calciatore argentino, come avvenuto in quasi tutte le altre sfide del 2025, si è disimpegnato in maniera efficace nella fase di costruzione del gioco, accettando l’idea di dover arrivare più stanco al momento della finalizzazione per poter soddisfare l’interesse generale della sua squadra.

Lautaro Martinez migliore in campo in Inter-Fiorentina

MOMENTO POSITIVO – Lautaro Martinez è tornato sui livelli visti nell’ultima stagione disputata con la maglia dell’Inter. Oltre al decisivo apporto nella creazione dell’azione offensiva, il capitano argentino ha segnato 8 gol nell’anno solare 2025. Il suo contributo in zona gol sta aiutando i nerazzurri a sopperire alla minore partecipazione in fase di finalizzazione da parte di Marcus Thuram, il quale aveva mostrato un livello eccezionale nella prima parte della stagione.

OBBLIGO CHIARO – Ora che il francese rischia di essere assente nel derby d’Italia contro la Juventus, dal quale passerà molto delle ambizioni nerazzurre di scudetto, il capitano dell’Inter è chiamato al solito lavoro di leadership cui ha abituato i tifosi in questi anni. Il suo partner d’attacco non è scontato, dati i problemi fisici occorsi a Marko Arnautovic, ma il discorso resta comunque immutato. Chiunque sia al suo fianco, Lautaro Martinez sarà in grado di farlo sentire partecipe al gioco corale della squadra meneghina.