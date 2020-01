Lautaro Martinez: “Lukaku grande persona. Ci aiutiamo l’uno con l’altro”

Nel notiziario di “Sportmediaset” sono state riportate le parole di Lautaro Martinez nel post partita di Napoli-Inter: l’argentino ha parlato soprattutto del feeling con Romelu Lukaku e dell’importanza della vittoria al San Paolo

L’INTESA – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez continuano a trascinare l’Inter. E dimstrano partita dopo partita un’ottima intesa sia in campo che fuori. Dopo le parole del belga sull’asse con l’argentino (vedi qui), anche il Toro si è espresso sulla devastante coppia gol nerazzurra. E ha parlato anche dell’importanza dei tre punti del San Paolo: «Siamo molto contenti per questa vittoria. Era una partita molto difficile. Siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. Io e Lukaku? Parliamo molto, anche fuori dal campo e cerchiamo di dare il massimo per la squadra. Lui è una grande persona, l’ho già detto. Dentro al campo cerchiamo sempre di aiutarci l’uno con l’altro. Facciamo sempre il meglio per cercare di vincere».

Fonte: Sportmediaset.