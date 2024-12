Lautaro Martinez e quel legame col Cagliari: l’Inter può sperare nella svolta!

Lautaro Martinez ancora a caccia del gol: il suo legame col Cagliari fa ben sperare l’Inter. Il precedente all’Unipol Domus parla chiaro.

L’ULTIMO – Un bomber come Lautaro Martinez non può che avere una lunga serie di vittime preferite. Fra le squadre che l’argentino ama colpire, occupa un posto particolare il Cagliari. Proprio quel Cagliari che oggi l’Inter sfiderà in trasferta all’Unipol Domus, per l‘ultimo match del 2024. Questa sera il capitano nerazzurro dovrà salutare un anno ricco di successi calcistici, ma terminato con meno soddisfazioni personali del previsto. Dopo una stagione vissuta da protagonista indiscusso, al comando dell’armata di Simone Inzaghi nella conquista della seconda stella, il ‘Toro’ si è eclissato. Solo cinque gol nell’ultima stagione, che lo vede fermo da quasi due mesi. L’ultimo gol di Lautaro Martinez risale, infatti, al 3 novembre in occasione del match di campionato contro il Venezia.

Lautaro Martinez, Cagliari-Inter è quella giusta? Il passato lo racconta!

PRECEDENTE – Che possa essere proprio il match contro il Cagliari a far tornare la fame da gol a Lautaro Martinez? Il passato fa ben sperare l’Inter e i suoi tifosi, che ricordano ancora benissimo come andò a finire la stessa sfida all’Unipol Domus lo scorso anno. Mentre, infatti, Marcus Thuram trovava il primo assist in Serie A, il capitano dell’Inter metteva a segno la sua terza rete stagionale. Lo scorso 18 agosto, dunque, arrivò l’ultima rete di Lautaro Martinez al Cagliari, uno degli avversari al quale l’argentino ha fatto più male. Dopo i rossoblù, infatti, solo la Salernitana ha avuto la peggio contro il ‘Toro’, subendo 10 gol. L’ultimo precedente, dunque, aiuta l’Inter a sperare nella svolta decisiva che aiuti Lautaro Martinez a sbloccarsi una volta per tutte.