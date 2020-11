Lautaro Martinez last minute: un solo allenamento prima di Inter-Torino

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez brilla con la maglia della Nazionale Argentina e anche per questo l’Inter lo aspetta con ansia. Come riportato da “Sky Sport”, Conte riavrà il suo numero 10 solo a ridosso di Inter-Torino, senza poter preparare granché

ALLENAMENTO ISOLATO – Gli impegni internazionali non danno pace all’Inter, che deve preparare la prossima partita a ranghi ridottissimi. In particolare, Lautaro Martinez è atteso a Milano solo domani. L’attaccante argentino prima effettuerà il tampone e poi, se sarà tutto OK, potrà unirsi al gruppo. Sotto la guida di Antonio Conte verrà fatto solo una seduta di allenamento con tutta la squadra. Sarà l’ultimo e unico allenamento completo, quello del venerdì, prima di Inter-Torino di domenica. Non il miglior modo per approcciare alla gara, ma tant’è in questo periodo.