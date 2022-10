Lautaro Martinez, Inzaghi in posizione scomoda per Inter-Barcellona?

Simone Inzaghi potrebbe dover prendere una decisione non semplice per quanto riguarda Lautaro Martinez in vista di Inter-Barcellona.

POSIZIONE SCOMODA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Lautaro Martinez ha lasciato il campo sabato tenendosi la coscia. Una prima diagnosi ha parlato di semplice affaticamento. In caso di ulteriore fastidio, oggi si svolgeranno esami. Un’ipotesi che lascerebbe Simone Inzaghi in una posizione scomoda. Infatti l’allenatore dovrebbe decidere se schierarlo in Inter-Barcellona rischiando di peggiorare l’infortunio e dunque costringere l’argentino a un lungo stop. In alternativa, il tecnico potrebbe decidere di rinunciare al Toro mettendo in campo un attacco Edin Dzeko e Joaquin Correa. In questo caso la squadra nerazzurra giocherebbe domani sera nel match di Champions League a San Siro contro i blaugrana senza tutti e due i centravanti titolari, visto che certamente sarà assente Romelu Lukaku.

SCELTE – Per il resto, sembra tutto apparecchiato per il ritorno in porta di Andre Onana al posto di Samir Handanovic. Inoltre martedì si dovrebbe rivedere Stefan de Vrij, nonostante Francesco Acerbi non sia stato il peggiore in difesa contro la Roma. Tuttavia la maggiore esperienza del centrale olandese potrebbe spingere il tecnico a preferirlo all’italiano.

Fonte: SportMediaset.it