Lautaro Martinez, l’Inter programma il rientro: Inzaghi non vuole rischi!

Lautaro Martinez si ferma temporaneamente per infortunio. Ecco quali sono le previsioni dell’Inter e le intenzioni di Simone Inzaghi sul rientro del capitano nerazzurro.

IL CAPITANO – Tra i tanti calciatori fermi ai box per l’Inter c’è anche il nome di Lautaro Martinez. Dopo la gara contro l’Atalanta il capitano nerazzurro ha registrato un problema fisico che non gli ha permesso di scendere in campo con l’Argentina, nonostante la partenza per il ritiro. Subito tornato a Milano, l’attaccante ha iniziato le terapie e ha indagato sulla situazione attraverso degli esami medici. Fortunatamente l’infortunio di Lautaro Martinez è meno preoccupante del previsto, considerando che si tratta di un risentimento ai flessori già in fase di guarigione. Ci si chiede, dunque, quando il “Toro” potrà tornare regolarmente a disposizione di mister Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez mette una data nel mirino: ecco quando l’Inter prevede di ritrovarlo

VALUTAZIONI PREVISIONI – Da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti su una serie di calciatori nerazzurri infortunati, e quindi anche su Lautaro Martinez. Attualmente la situazione legata al capitano è stabile e non registra particolari problematiche. L’argentino, insieme a Denzel Dumfries, quest’oggi ha svolto ovviamente un lavoro differenziato rispetto a tutto il gruppo dell’Inter. Di giorno in giorno la sua condizione fisica verrà rivalutata dallo staff di Simone Inzaghi, che non vuole assolutamente correre rischi. Il ritorno in campo di Lautaro Martinez, infatti, non verrà forzato o accelerato, per non correre il pericolo di un’eventuale ricaduta. Probabilmente all’inizio della prossima settimana verrà fatta una vera valutazione, che aiuterà a confermare il periodo di rientro dell’argentino. Per ora si esclude che l’attaccante possa essere a disposizione già nella prima gara di Coppa Italia contro il Milan. Molto più probabile che torni in campo in Parma-Inter del prossimo 5 aprile.