L’Inter e Lautaro Martinez sono affamati di record. È caccia grossa – TS

Lautaro Martinez con molta probabilità sarà orfano del suo compagno di reparto all’Inter Marcus Thuram, a causa di un affaticamento muscolare del francese. Il capitano quindi dovrà caricarsi sulle spalle il peso della fase offensiva. TuttoSport analizza il buon feeling dell’argentino con la Supercoppa.

CAPITANO – Lautaro Martinez e l’Inter hanno messo nel mirino la finale contro il Milan. Si tratta di una partita ricca di significato perché non è un semplice Derby. C’è in palio anche un trofeo oltre alla rivalità tra le due squadre. I nerazzurri, nella stagione 2022/2023, hanno battuto per 3-0 i cugini vincendo la settima Supercoppa della storia, raggiungendo proprio i rossoneri anch’essi a quota 7. In quella finale andò a segno anche Lautaro Martinez che è a caccia di gol e di record da battere in questa competizione. Il capitano dell’Inter ha ritrovato il gol nell’ultimo match in trasferta del 2024 contro il Cagliari, ma non è ancora nella forma migliore. Infatti nella semifinale contro l’Atalanta ha sprecato tante occasioni per fare centro.

Lautaro Martinez è a caccia di record con l’Inter in Supercoppa

CACCIA GROSSA – Lautaro Martinez ha un buon feeling con il gol in questa competizione. Basti pensare che nelle ultime finali vinte contro Juventus, Milan e Napoli è andato sempre a segno. Infatti è a quota 3 gol in Supercoppa. L’unico neo è che il capitano dei nerazzurri è secondo per numero di reti in questo torneo. Primo della classe a quota 4 è un suo amico e storico connazionale: Paulo Dybala. In questo momento il primato spetta al Romanista. Ecco che l’appuntamento di domani inizia ad avere varie sfumature oltre che esserci il trofeo in palio. L’Inter avrebbe un’altra occasione per vincere un Derby, arrivare a 9 Supercoppe, ma la sfida rappresenta anche un’opportunità per Lautaro di ripetersi andando in rete e ritrovando nuove energie e fiducia per i numerosi prossimi appuntamenti. Nello scacchiere di Simone Inzaghi sono tutti confermati i giocatori che hanno battuto i bergamaschi, con l’unico dubbio che rimane quello relativo a Marcus Thuram. Il ‘Toro’ è pronto ad incornare i cugini e a diventare goledor di questa coppa.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna