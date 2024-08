Lautaro Martinez, infortunio dopo 35 partite! Dubbio Inter-Lecce – TS

Lautaro Martinez è in forte dubbio per Inter-Lecce e molto probabilmente non giocherà stasera alle 20.45. Un problema in più per Inzaghi, che deve fronteggiare l’ennesimo fastidio muscolare in appena quaranta giorni di lavoro. Tuttosport ancora non scarta il capitano per la partita di oggi.

ENNESIMO STOP – Anche Lautaro Martinez è costretto a convivere con un problema muscolare. L’infortunio accusato ieri nella rifinitura, che non ha svolto, arriva alla vigilia di Inter-Lecce e lo mette seriamente a forte rischio per la partita di stasera. Per non dire sicuramente fuori, perché al massimo andrebbe in panchina. Ma, conoscendo Simone Inzaghi, è da escludere che voglia forzare e creare ulteriori problemi. Senza Lautaro Martinez, l’attacco dell’Inter sarà obbligato con Marcus Thuram (doppietta sabato scorso col Genoa) e Mehdi Taremi (all’esordio ufficiale da titolare, pure lui reduce da un infortunio). Con Marko Arnautovic e l’esubero Joaquin Correa uniche risorse in panchina.

Lautaro Martinez salta Inter-Lecce: mai successo nel 2024

SI FERMA – In trentacinque partite nel 2024 fra club e nazionale, Lautaro Martinez era sempre stato a disposizione salvo una squalifica. L’ultimo infortunio risale a dicembre dell’anno scorso, quando saltò le ultime due gare del 2023 dell’Inter contro Lecce (curiosamente lo stesso avversario di stasera) e Genoa. Tuttosport non lo mette del tutto fuori da stasera e parla di un problema agli adduttori. Le prossime ore che saranno decisive per capire la reale entità. Il Toro avrebbe voluto ritrovare il gol al Meazza, dove non segna addirittura da 178 giorni (28 febbraio, doppietta in Inter-Atalanta 4-0), ma sarà costretto a rimandare il rientro in casa. Nei prossimi giorni si capirà se potrà giocare proprio la sfida di venerdì coi bergamaschi, ma a oggi risulta difficile. Pertanto, l’augurio è che a Lautaro Martinez possa essere risparmiata la convocazione (già arrivata) con l’Argentina per la sosta delle nazionali di settembre.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini