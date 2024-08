Lautaro Martinez, infortunio appurato. E l’Inter pensa all’Argentina – TS

Lautaro Martinez ha saltato Inter-Lecce per infortunio ed è in dubbio per la partita di venerdì contro l’Atalanta. Ma c’è da fare un altro discorso, quello con l’Argentina in vista della sosta per le nazionali. Il punto da Tuttosport.

LO STOP – L’allarme su Lautaro Martinez si è acceso venerdì scorso e al momento non è ancora rientrato. A tre giorni da Inter-Atalanta, non ci sono ancora certezze su una presenza del Toro nell’ultima partita prima della sosta. La diagnosi ufficiale dell’infortunio, riportata da Tuttosport, è leggera elongazione all’adduttore da rivalutare quotidianamente. Un problema muscolare vero e proprio quindi, che non consente di forzare più di tanto. Motivo per cui ieri, alla ripresa, Lautaro Martinez non ha lavorato in gruppo ma ha fatto una seduta personalizzata. Oggi se ne saprà di più, ben sapendo che con la partita venerdì alle ore 20.45 di tempo per recuperare non ce n’è tantissimo.

Lautaro Martinez e il paradosso: dubbio Inter, certezza Argentina

PROBLEMA NAZIONALI – C’è una difficoltà ulteriore nella gestione dell’infortunio del capitano: la sosta per le nazionali. L’Argentina, come se non fosse bastato che l’avesse avuto per un mese in Copa América (vinta con un suo gol ai tempi supplementari in finale con la Colombia), già dalla scorsa settimana aveva convocato Lautaro Martinez. Ieri è arrivata l’aggiunta alla lista di Paulo Dybala e potrebbe essere un segnale, ma per ora il Toro rimane fra i giocatori che dovranno partire. L’Inter vorrebbe tenerlo due settimane ad Appiano Gentile, ricordando anche come sia stato l’ultimo a iniziare la preparazione. Sono previsti dei contatti in questi giorni per cercare di trovare una soluzione, sfruttando i buoni rapporti. Questo perché, considerato che bisogna avere prudenza, per Lautaro Martinez anche solo la convocazione per Inter-Atalanta dovrà essere monitorata giorno dopo giorno.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna